Corini sparka for andre gong på tre månader

sport

Den 49 år gamle italienaren fekk først jobben i Lombardia-klubben i september 2018. Etter at han fekk sparken 3. november i fjor, tok Fabio Grosso over jobben.

Ein krangel mellom Brescia-stjernespelar Mario Balotelli og Grosso førte derimot til at Brescia henta tilbake Corini 2. desember. No har han altså igjen fått sparken.

Etter dette har Brescia berre vunne to kampar, mot SPAL og Lecce som ligg på høvesvis 20. og 17.-plass i Serie A. Brescia ligg for augneblinken an til nedrykk med ein 19.-plass.

Då Corini først tok over klubben, gjekk ting vesentleg betre. Han førte klubben til opprykk frå Serie B føre årets sesong.

Diego Lopez, som tidlegare har trena Cagliari og Palermo, skal etter det som blir sagt, leie klubben i dei to neste ligakampane mot Udinese og Juventus.

(©NPK)