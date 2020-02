Ødegaard og Haaland: – Unikt med tanke på kor lite land Noreg er

sport

– Det er noko veldig, veldig uvanleg vi ser. Det han viser opp, er fantastisk, ikkje minst på grunn av alderen og ikkje så mykje erfaring, seier Lagerbäck om Haaland til den svenske avisa Expressen.

19-åringen har sju mål på tre kampar (to som innbytar) i Bundesliga etter overgangen frå Salzburg.

– Zlatan (Ibrahimovic) var eldre enn Erling (då han slo gjennom). Fredrik Ljungberg er vel den yngste ein kan samanlikne med. Men eg har aldri vore med på at to så unge spelarar som Erling og Martin (Ødegaard), er på dette nivået. Det er unikt med tanke på kva for eit lite land (Noreg) er.

Ved sida av desse er Sander Berge (21) allereie inne som startmann for Sheffield United i Premier League.

Noreg møter Serbia i Uefas nasjonsliga 26. mars. Blir det norsk siger der og triumf mot Skottland eller Israel nokre dagar seinare, vil Lagerbäck vere kvalifisert for EM igjen. Då ventar i så fall kampar mot England, Kroatia og Tsjekkia i gruppespelet.

Noreg speler borte mot Danmark 1. juni og heime mot Slovakia 6. same månad. Det kan bli ei rein oppkøyring til EM.

(©NPK)