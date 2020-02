Undersøking: Supporterane slaktar VAR

sport

Videoassistert dømming (VAR) har fått så hatten passar frå alle kantar etter at nyvinninga vart tatt i bruk i den engelske toppserien denne sesongen.

Supporterar så vel som ekspertar har vore kritiske til videodømming, der oppstykking av spelet og tidsbruken på video-avgjerder er eit par av argumenta som blir brukte.

Premier League har gjennomført si eiga undersøking av videodømming etter 250 kampar i den engelske toppdivisjonen og vil presentere funna sine for klubbane på eit møte torsdag. Men allereie no kan Sky Sports fortelje kva folket meiner om den utskjelte teknologiske nyvinninga.

Og det er ikkje godt nytt for dei som elskar den videoassisterte dømminga.

Ei undersøking utført av YouGov for den britiske mediegiganten viser at heile 67 prosent av dei spurde meiner fotballkampane har vorte mindre underhaldande etter at videodømming vart tatt i bruk. 15 prosent ønskjer å stoppe bruken av videodømming heilt.

Sjølv om mange meiner kampane har fått lågare underhaldningsverdi, er det eit stort fleirtal som ønskjer å halde på VAR. Heile 74 prosent ønskjer å halde fram med videodømming, men vil endre måten det blir brukt på.

Men det finst òg dei som ønskjer å halde på VAR slik det blir brukt i dag. 8 prosent, skal vi tru undersøkinga.

