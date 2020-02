Sørkoreansk PR-byrå får svi for at Ronaldo sat på benken

sport

Det vedtok ein domstol Incheon tysdag, skriv nyheitsbyrået AFP.

Kamppromotoren The Fasta hadde satsa tungt på Ronaldo i annonsane sine føre kampen mot eit utvalt «stjernelag» frå sørkoreanske K-League. Og dei 65.000 billettane, som var prissette til mellom 230 og 3000 kroner, vart selde ut på under tre minutt.

Problemet for dei mange tilskodarane som ønskte å sjå Ronaldo i aksjon, var at superstjerna vart sitjande på benken heile kampen.

To tilskodarar saksøkte The Fasta, og i retten vart det bestemt at selskapet må betale kvar av dei 371.000 won, som svarer til 2.872 kroner etter dagens kurs.

Det vart ikkje kunngjort nokon dom mot Ronaldo eller Juventus i saka.

(©NPK)