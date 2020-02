Rogne fekk kapteinsvervet i Lech Poznan

sport

Forsvarsbautaen overtar vervet etter den sveitsiske midtbanespelaren Darko Jevticia som nyleg vart seld til russiske Rubin Kazan. Det stadfestar Lech Poznan på nettsidene sine.

Rogne har vorte ein sentral figur i den polske storklubben etter overgangen frå IFK Göteborg i 2018. Nordmannen signerte då ein treårskontrakt.

29-åringen har den siste tida vore visekaptein i klubben, men får no hovudansvaret for å leie laget på banen. Rogne står med 43 kampar for Lech Poznan så langt. Han har skåra to mål.

Lech Poznan er nummer fem på tabellen i den polske toppserien etter 20 serieomgangar. Sju poeng skil opp til ligaleiar Legia Warszawa.

Rogne og lagkameratane har vore i særs solid form den siste tida. Laget var utan tap på dei siste sju kampane før vinterpausen.

Komande helg er det heimekamp mot Rakow Czestochowa.

