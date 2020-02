Fuglsang avviser møte med «dopinglege»: – Har inga sak det skal svarast på

sport

Ifølgje ein hemmelegstempla rapport som VG og dei danske media Politiken og DR har fått tilgang til, vart Fuglsang i fjor etterforska av sykkelsporten si uavhengige antidopingeining, CADF, for samband til Ferrari. Rapporten er utarbeidd av eit eksternt selskap for CADF.

Måndag kveld kommenterte hovudpersonen for første gong saka.

– Eg avviser at eg har møtt dr. Ferrari, skriv Fuglsang i ei melding til den danske storavisa BT.

– Eg er ikkje medviten på eksistensen av ein rapport, og eg kan stadfeste at det ikkje er opna noka sak frå kompetente antidopingstyresmakter mot meg. Så eg har inga sak det skal svarast på, skriv sykkelprofilen òg.

34-åringen gir deretter uttrykk for at han er «ekstremt bekymra over at sånne rykte kan bli spreidd i pressa».

Astana: – Berre skuldingar og rykte

Tidlegare måndag kom òg Astana med ein reaksjon i saka.

– Vi blir ringt opp av danske og norske journalistar som openbert hadde tilgang til rapporten. Dei ønsker svar, men sidan han ikkje inneheld verken fakta eller bevis, men berre skuldingar og rykte, ønsker vi ikkje å svare, sa Astanas pressetalsmann Sven Jonker til den belgiske avisa Heitte Nieuwsblad.

– Så lenge det ikkje er fakta, ser vi ingen grunn til å komme med noko offisiell fråsegn, seier Jonker og legg til at Astanas advokatar er sette på saka.

Likevel la lagleiinga seinare ut ei melding på nettsida der dei nektar for kontakt med Michele Ferrari.

– Vi samarbeider ikkje med mistenkjelege legar som Michele Ferrari. Ryttarane har ingen autorisasjon til å kontakte legar utanfor laget, slik at dei kan utføre aktivitetar eller få rådgiving og diettar og anna behandling relatert til prestasjon, heiter det i fråsegna.

Omstridt

Ferrari er utestengt frå all idrett på livstid etter at han vart dømd for å ha hjelpt mellom anna Lance Armstrong med dopingprogrammet hans. Det er derfor òg straffbart å bruke Ferrari som rådgivar, trenar eller lege.

– Etterretning indikerer at Astana-sykkelryttaren Jakob Fuglsang er underlagt Michele Ferraris dopingprogram, og at lagkameraten Aleksej Lutsenko var til stades under minst eitt møte mellom dei to i Nice eller Monaco, står det mellom anna i rapporten.

Fuglsang er ein av Danmarks største idrettsstjerner. Han har vore tilknytt Astana-laget sidan 2013 og har ein fyldig merittliste. Han avslutta fjoråret som nummer tre på verdsrankinga.

