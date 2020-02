Dortmund-trenaren om «hypen» rundt Haaland: Han er viktig for oss

sport

På spørsmålet om det har vorte for mykje merksemd rundt Haaland i dei siste vekene, svarte Lucien Favre svært så avslappa.

– Vi må berre jobbe på vidare. Han tilfører oss noko nytt berre gjennom kroppsspråket og korleis han opptrer på trening, sa Favre.

Dortmund møter Werder Bremen borte i åttedelsfinalen i den tyske cupen tysdag, og med Haalands krutsterke opning i Bundesliga vart det naturleg nok litt prat om den 19 år gamle nordmannen i det vesle kvarteret som pressekonferansen varte.

Borussia Dortmund har skåra fem gonger i kvar av dei tre siste kampane i serien, og sju av måla har kome av Haaland. Ingen har prestert det tidlegare. Nordmannens målteft har vorte ein snakkis, ikkje berre i Tyskland, men i heile Europa.

– Det kjennest herleg, og det aller viktigaste er at vi har vunne kampane. Vi har blomstra med Haaland på laget, men vi må hugse at han òg er berre 19 år, og at han bli betre på det meste. Men vi er veldig nøgde med han, sa Favre.

Erling Braut Haaland har skåra sju mål på tre kampar i Bundesliga sidan debuten i januar. Det gir eit snitt på eitt mål per 19. minutt spelt. Sist laurdag vart det to skåringar då Union Berlin vart slått 5–0 på Signal Iduna Park.

Haaland har skåra 35 mål på totalt 25 kampar så langt denne sesongen. Åtte av dei har kome i Meisterligaen.

Motstandaren på tysdag, Werder Bremen, er den same klubben som slo ut Borussia Dortmund frå cupen sist sesong. Det skjedde til og med i Bremen.

(©NPK)