Christiansen: – Ville vore feig om eg ikkje sa at medalje er målet

sport

27-åringen har allereie vore oppe på sigerspallen to gonger individuelt i verdscupen denne sesongen, og det har òg vorte to 4.-plassar.

Geilo-løparen, som i fjor tok to VM-gull på stafettar, har med andre ord grunn til å gå for individuelle medaljar i årets meisterskap.

– Ja, no har eg vore mykje «oppi der». Mykje topp seks, eigentleg. Så det er eg sjølvsagd fornøgd med. Når ein kjempar i toppen så ofte, er det òg stor sjanse for at det éin gong skal bli siger òg. Eg forventar at det snart klaffar 100 prosent, seier Christiansen til NTB.

Tett

Han fekk det store gjennombrotet sitt sist sesong etter mange år som lovande skiskyttar. Sidan har han vorte meir og meir stabil i prestasjonane. Etter nyttår er den svakaste plasseringa hans 10.-plass (ni renn, seks av dei individuelle).

– Du går for VM-medalje òg på ein individuell distanse?

– Det er sjølvsagt målet. Slik det har gått heilt sidan Frankrike (Le Grand Bornand) før jul, så er eg feig om eg seier at eg ikkje har mål om medalje, slår Christiansen fast.

Han håpar som alle andre å få sjansen på alle distansar i VM.

– Det blir eit bikkjeslagsmål om plassane. Vi er fem løparar innan topp 11 i verdscupen. Johannes (Thingnes Bø) er sikker, medan det er ope mellom oss andre.

«Verdsklasse»

Den siste veka har Christiansen førebudd seg til VM saman med lagkameratane Erlend Bjøntegaard, Tarjei Bø og Johannes Dale i Seiser Alm.

Denne veka samlar heile landslaget seg i Martell, også det i Nord-Italia, for den siste finpussen før reise til høgde-VM i Antholz (Anterselva på italiensk).

– Opplegget vårt fram mot Anterselva er det i alle fall verdsklasse over. Så får vi sjå om vi klarer å følgje opp i meisterskapen, gliser Christiansen.

– Eg er heilt trygg på at dette er det mest optimale opplegget. Eg blir betre og betre i høgda med åra, men likevel liker eg å ha både dagar og veker med tilpassing før eg skal gå skirenn, held han fram.

(©NPK)