Det er venta at den norske stjerneangriparen er ute i over eit halvt år. Korsbandet hennar rauk i det høgre kneet på trening for ei dryg veke sidan.

– Det positive er at avrivinga er veldig fin, og det er ikkje noko anna i kneet som er skadt, som brusk og menisk, seier mora Gerd Stolsmo til NRK.

Ho drog måndag til Lyon for å støtte dottera.

– Det er viktig å få unna operasjonen og sjå framover. Det er det første steget på vegen vidare, seier ho.

