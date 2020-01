Lokalavis: Fagermo blir ny VIF-trenar

sport

Trenarjobben i Vålerenga vart ledig då Ronny Deila forlét hovudstadsslaget og gjekk til MLS-klubben New York City FC.

Ifølgje fleire aviser har Fagermo stått høgt oppe på lista over kandidatar som VIF har ønskt seg som erstattar, og no skal Odd-trenaren ha takka ja til Vålerenga, skriv Varden.

Lokalavisa skriv vidare at det no er opp til VIF og Odd om å bli samde om ein kompensasjon for Fagermo, som har eitt år igjen av kontrakten sin med Skien-laget.

Dersom klubbane blir samde blir 53-åringen presentert som VIF-trenar fredag.

Fagermo har vore Odd-trenar sidan 2008-sesongen.

