Hovland med jamn start i Arizona

Søndag enda Hovland på 23.-plass i europatourturneringa i golf i Dubai. Nordmannen fekk fem bogeys og gjekk sisterunden på 74 slag.

Torsdag spelte nordmannen første runde i WM Phoenix Open i Scottsdale i Arizona. Der gjekk han dei 18 hola på normale 70 slag og enda runden eitt slag under par. Held han seg på dette nivået vil han greie cuten og gå vidare i turneringa.

Hovland rauk på ein bogey på det første holet, men tok seg inn igjen på hol fire då han med berre to slag enda med ein birdie der. Sidan låg nordmannen stabilt på par fram til hol 13 der han på nytt greidde å slå ein birdie. Sidan fullførte han dei resterande hola på par.

Amerikanske Wyndham Clark leier turneringa så langt med ti slag under par. Han blir følgd av landsmannen Billy Horschel som ligg to slag under.

