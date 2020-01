Giroud blir i Chelsea

sport

– Svaret på om han (Giroud) vil forlate oss? Nei, seier Lampard ifølgje Sky Sports.

– Vi veit alle at det har vore interesse. Eg har sete på kvar pressekonferanse og sagt at dersom det er rett for Olivier, meg og klubben, ville han gå. Han har vore upåklageleg i denne perioden.

Giroud signerte for Chelsea i januar 2018. Han kom den gong frå endå ein London-klubb, Arsenal, der han hadde spelt sidan sommaren 2012.

Den 33 år gamle franskmannen debuterte for det franske landslaget i 2011. Han vart verdsmeister i 2018. Han starta åtte av ti kampar for landslaget i 2019, med totalt seks mål.

Giroud har derimot slite med speletid i Chelsea denne sesongen, med berre fem startar for laget.

