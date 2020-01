Fornya tillit for Tønnesen

sport

Den opphavlege avtalen hans går ut til sommaren. No er han forlengd til 2021 med opsjon til å forlengje med ytterlegare eitt år.

Tønnesen spelte ikkje i EM på grunn av skade (akilles), men har ikkje gitt opp å spele ei eventuell OL-turnering for Noreg.

– Det er veldig herleg å få det i boks. Det er herleg å få stadfesta at klubben er nøgd med det eg har gjort, seier bakspelaren til Nettavisen.

– Eg ser sjølvsagt fram mot å kome tilbake og spele igjen. Dette gjer at ein blir veldig motivert for å trene hardt for å kome tilbake.

