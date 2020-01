Delaveris blir proff i Nederland

sport

Det opplyser den nederlandske æresdivisjonsklubben på nettstaden sin.

– Eg kjenner at det kriblar i magen min, for dette er ein draum som blir oppfylt for meg, seier Delaveris.

Den offensive midtbanespelaren var på banen i 15 eliteseriekampar for Odd i fjor. Han vart eit heitt namn etter å ha imponert i nokre kampar, og det vart mykje spekulasjonar rundt framtida hans i haust.

Delaveris' kontrakt med Odd gjekk opphavleg ut til sommaren.

– Eg gleder meg veldig til å spele for Vitesse. Eg trur òg at den nederlandske ligaen, med den offensive spelestilen sin, vil passe meg godt, seier han.

Delaveris blir lagkamerat med Sondre Tronstad i Arnhem-klubben. Tronstad gjekk dit frå Haugesund førre veke.

Martin Ødegaard slo igjennom på lån i nettopp Vitesse frå Real Madrid sist sesong.

(©NPK)