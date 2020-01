sport

Portugisaren har skrive under ei kontrakt på fem og eit halvt år. Han kan komme til å koste United opp mot 800 millionar kroner dersom diverse punkt i avtalen med Sporting Lisboa blir utløyst.

– For meg kjennest det utruleg at eg skal spele for Manchester United. Kjærleiken min til United starta då eg såg Cristiano Ronaldo spele der, sa Fernandes.

– Eg skal gi alt for at klubben får suksess og vinn titlar.

– Vi har jakta på Bruno i mange månader, og heile klubben har vore svært imponert av han både som spelar og menneske. Dette er ein fantastisk spelar å få til klubben. Statistikken hans med mål og målgivande pasningar, snakkar for seg sjølv, sa Solskjær.

United speler heime mot Wolverhampton laurdag. I Wolves er det ei rekke portugisarar, både spelarar og trenarar.

