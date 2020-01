Bryants kone: – Vi er heilt knuste

sport

– Vi er heilt knuste av det plutseleg tapt av min elskelege mann Kobe – som var ein fantastisk far for barna våre – og mi skjøne og søte Gianna, ei kjærleg, omtenksam og vedunderleg dotter, skriv Vanessa Bryant (37) på Instagram-kontoen sin.

Basketballegenda Kobe Bryant, dottera Gianna (13) og sju andre omkom i ei helikopterulykke nordvest for Los Angeles søndag.

Helikopteret var på veg til Bryants Mamba sportssenter, der dottera skulle delta i ei basketballturnering.

– Det er ikkje ord nok for å beskrive smerta vi gjennomgår. Eg trøystar meg med at Kobe og Gigi begge visste kor høgt elska dei var, skriv Vanessa Bryant, som har bytt bilete på kontoen til eitt der far og dotter klemmer kvarandre.

– Vi var så utruleg velsigna over å ha dei i livet vårt, og eg skulle ønskje dei var her no. Det er vanskeleg å tenkje seg livet utan dei. Men vi vaknar opp kvar dag og prøver å gå vidare, for Kobe og Gigi lyser vegen for oss, skriv ho.

Vanessa og Kobe Bryant møttest for 20 år sidan under ei videoinnspeling, då ho framleis gjekk på vidaregåande skule. Dei vart forlova i 2001 og gifta seg etter seks månader. Dei fekk fire døtrer saman. Gianna var nummer to i søskenflokken etter Natalia (17), Bianka (3) og Capri, som berre er sju månader gammal.

