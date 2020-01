Berisha blir lånt ut til Röslers klubb

sport

Den tyske klubben stadfestar nyheita på nettsidene sine torsdag. Fortuna Düsseldorf og Lazio er samde om ein låneavtale for Berisha ut sesongen, men Düsseldorf har opsjon på kjøp.

– Eg ønskjer å hjelpe laget til å oppnå målet om å halde seg i Bundesliga, seier Berisha til nettstaden til klubben.

Den tyske klubben slit tungt i Bundesliga og ligg heilt sist på tabellen etter 19 kampar. Onsdag henta Fortuna inn ein gammal Berisha-kjenning, Uwe Rösler, som hovudtrenar.

Det var Rösler som henta Berisha til Viking, der han slo igjennom, i 2009.

Fortuna-sportssjef Lutz Pfannenstiel seier han håper at den kreative spelestilen til 26-åringen og målteft vil hjelpe klubben med å halde seg i den øvste divisjonen.

Berisha, som voks opp i Egersund, spelte 20 A-landskampar for Noreg før han i 2016 valde å spele for Kosovo då landet vart ein sjølvstendig nasjon. Han skåra det første offisielle målet for landet mot Finland. Berisha var i austerrikske Salzburg frå 2012 til 2018, då han signerte for Lazio. No skal han spele under Rösler ut sesongen.

Rösler vart presentert som Fortunas nye trenar kort tid etter at Friedhelm Funkel fekk sparken. Rösler trena Malmö ut 2019-sesongen. Han forlét den svenske klubben visstnok fordi han og leiinga ikkje var samde om vegen vidare.

Tidlegare har Rösler trena mellom anna Lillestrøm, Viking, Molde, Wigan og Leeds, men han har aldri før vore hovudtrenar i ein tysk klubb.

Tyskaren leier den første Fortuna-kampen sin heime mot Eintracht Frankfurt laurdag.

(©NPK)