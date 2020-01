Snø og kuldegrader på veg til ski-NM

sport

Etter ein nedslåande periode med varmegrader og regn er det betre utsikter for skifolket. Torsdag skal det kome litt snø på kvelden og noko utover natta. Ifølgje yr.no blir det òg minusgrader i området ved skistadion til eit stykke ut på fredagen.

– Dette kjem til å hjelpe på løypene, seier Vibeke Hald Langen i arrangørteamet til NTB.

– Først og fremst er vi glade over at vi klarer å gjennomføre årets ski-NM. Det har vorte lagt ned ein kjempeinnsats for å få til nok snø i den eine fem kilometer lange løypa som vi kjem til å nytte, sa rennleiar for ski-NM på Konnerud, Kenneth Holth, for nokre dagar sidan.

Det er konkurransar torsdag, fredag, laurdag og søndag på Konnerud. Johannes Høsflot Klæbo startar ingen av dagane.

(©NPK)