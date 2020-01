Huset til Northug på Byåsen er til sals

sport

– Ja, det stemmer. Bustaden er ikkje annonsert enno, men tanken er å få ut bustaden om kort tid, stadfestar Markus Tangvik i Eiendomsmegler 1 overfor avisa.

Northug, som har lagt opp som toppidrettsutøvar, kjøpte bustaden i november 2014. Huset over tre plan er på 223 kvadratmeter. Prisen for einebustaden den gong var på 6,75 millionar kroner.

Det er enno ikkje klart kva prisen no blir, men den blir antyda å liggje i ein høgare prisklasse.

Ifølgje meklaren oppheld Northug seg meir i Oslo i samband med den nye jobben sin etter at han la opp, slik at han har bestemt seg for å selje bustaden i Trondheim.

