Bodrunden i gang for Premier League, TV 2 kan bli utfordra

Onsdag starta bodrunden for den norske marknaden, ifølgje Dagens Næringsliv, som var først ute med å omtala saka. Det kan koma ei avgjerd så tidleg som onsdag kveld.

Nent Group er sannsynlegvis TV 2s klare konkurrent. Nent har PL-rettane i Sverige, Danmark og Finland i dag.

Fristen for å leggja inn bod skal ha gått ut klokka 13 onsdag. – Det er ingen tvil om at dette er dei viktigaste rettane som er på marknaden. Det er snakk om rettar som går gjennom ti månader av året, og ikkje berre i nokre få veker. Samtidig er kjenslene for engelsk fotball store i Noreg, og det er høg betalingsvilje for Premier League-rettar, seier TV-ekspert Lasse Gimnes til DN.

TV 2 gav ifølgje DN 1,8 milliardar kroner for tre sesongar med Premier League frå 2015. Seinare forlengde kanalen avtalen frå 2018. Prisen har truleg stige med opp mot 15 prosent for kvar bodrunde.

– Dette er levebrødet og lidenskapen til folk, seier ein av TV 2-PL-profilane, Jan-Henrik Børslid, til Medier24.

TV 2 har hatt dei norske rettane i sju år. – Me er sjølvsagt spente. Ein fryktar jo det verste, seier Børslid.

Kanalen har rettane for to sesongar til, men ifølgje Medier24 skal det no vera moglegheit for å by på avtalar på høvesvis tre og seks år med start i 2022.

Premier League genererer cirka 35 milliardar kroner i inntekter til ligaen per år frå TV-rettar på verdsbasis. Det anslo PL-sjefen Richard Masters i mai.

