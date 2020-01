Undrande Lundby får hoppe storbakke i prøve-VM, men ikkje i VM

sport

– Eg gleder meg veldig til dei to storbakkerenna i legendariske Oberstdorf, men det er heilt tragikomisk at vi konkurrerer i den store bakken i verdscupen til vanleg når vi er der nede, medan vi må ned i den vesle når det skal kjempast om VM-medaljar neste år. Kvar er logikken i det? Dette er jo heilt meiningslaust, seier ein oppgitt Lundby til Skiforbundets nettstad.

Førebels står berre normal bakke, lag og ein blanda lagkonkurranse på programmet for hoppjentene under ski-VM neste år i Oberstdorf. Lundby skulle så gjerne hoppa i den store bakken i jakta på fleire VM-gull.

– Eg stiller meg undrande til at vi ikkje har eit fullt VM-program for jentene. Det er heilt uforståeleg at vi i 2021 ikkje lèt jentene hoppe i storbakken under eit ski-VM. Eg klarer ikkje å forstå anna enn at dette handlar om pengar. Altfor få har skjøna at likestilling kostar pengar, seier hoppsjef Clas Brede Bråthen og held fram:

– Vi har sjølv sett at det å investere pengar i jentehopping genererer pengar. Det kjem sjeldan pengar inn i ei lukka lommebok. Du må investere for å kunne få ut noko i den andre enden. Det var mogleg å få lagkonkurranse for jentene inn på VM-programmet i Seefeld ein månad før meisterskapen. Då bør det la seg gjere å utvide programmet til jentene neste år òg.

Landslagssjefen for hoppkvinnene, Christian Meyer, ber om handling framfor ord.

– Dersom storbakke-VM for jenter går ut no, er det det same som å seie at hopping for jenter er eit sideprosjekt få bryr seg om, men som utover blir opphøgt for å vinne politiske tvistar, seier Meyer.

Lundby vann det siste verdscuprennet i rumenske Rasnov i helga etter å ha slite med å få til to gode hopp i same konkurranse i dei førre renna.

Desse norske kvinnene hoppar i Oberstdorf til helga:

Maren Lundby (Kolbukameratene), Silje Opseth (Holeværingen), Anna Odine Strøm (Alta)

