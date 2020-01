Solskjær: – Eit vanskeleg vindauge

sport

Manchester United-manageren heldt tysdag pressekonferanse føre returkampen i semifinalen til ligacupen mot byrival Manchester City. Han fekk tidleg spørsmål om den United-kopla midtbanestjerna Bruno Fernandes i portugisiske Sporting.

– Eg har ingen oppdateringar til dykk no. Tankane mine er berre på kampen (onsdag). Vi har spelarar her som jobbar hardt for å kome tilbake. Og viss det finst noko der ute, så følgjer klubben det opp, sa Solskjær og la til at det er vrient å hente gode spelarar midtveges i sesongen.

– Det er eit vanskeleg vindauge. Eg kan ikkje hugse kor mange overgangar vi har gjort i januar. Henrik (Larsson) er éin. Nemanja (Vidic) og Patrice (Evra) var gode. Det er vanskeleg, veldig vanskeleg. For klubbane vil ikkje miste dei beste spelarane sine.

Samtidig kom Solskjær med ein liten spådom om ei januarsignering som – førebels – har floppa i storklubben.

– Alexis (Sánchez) kjem tilbake hit til sommaren og motbeviser oss alle, smilte han.

Dårleg utgangspunkt

United får ein svært vrien jobb med å ta seg til finalen i ligacupen. Laget ligg under 1–3 etter første oppgjer på heimebane og må slå City med minst to mål onsdag kveld.

– Vi treng ein heilt perfekt prestasjon for å slå eit sånt lag med to mål på bortebane. Samtidig er det enkelt: Vi må skåre to fleire enn dei. Det vil vere ein god start å ikkje sleppe inn, seier Solskjær.

I ligacupen gjeld ikkje bortemålsregelen, og det blir heller ikkje spelt ekstraomgangar før finalen. Dersom kampen skulle ende med tomålssiger til United, vil oppgjeret gå rett til straffesparkkonkurranse.

Godt minne

Solskjær bruker fjorårets åttedelsfinale mot Paris Saint-Germain i Meisterligaen som inspirasjon føre kampen. Då snudde United 0–2-tap på heimebane til avansement med 3–1 borte.

– No må vi gå tilbake i minnet og tenkje på PSG. For vi har gjort det før, og det gir oss håp.

United slo City 2–1 på bortegras i ligaen i desember, men då var dei lyseblå byrivalane i ei heilt anna form.

– Vi trefte dei sist då dei sleit litt, og sidan har dei spelt verkeleg bra. Vi har òg mista Scott (McTominay) og Marcus (Rashford) sidan den kampen. Det blir vanskeleg, men vi må gå for det første målet, seier United-sjefen.

Tre dagar etter City-kampen speler United heime mot Wolverhampton i Premier League. Deretter ventar to vekers vinterpause før bortekampen mot Chelsea 17. februar.

(©NPK)