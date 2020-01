Riiber tilbake i VM-løypene for å jakte på Seefeld-trippelen

sport

– Vi treng verkeleg ei sånn prestisjefylt helg. Trippelen i Seefeld er for oss hovudmålet i vinter. No har trippelen vorte arrangert sju gonger, og vi har aldri vunne han. No er dette på tide, seier sportssjef Ivar Stuan.

Den tyske kombinertstjerna Eric Frenzel har vunne fem gonger, medan austerrikske Mario Seidl og japanske Akito Watabe har kvar sin siger sidan trippelen vart starta i 2013.

Det skal konkurrerast i ein sprint fredag, ein vanleg 10-kilometer laurdag, medan det heile blir avslutta med to omgangar hopp og ein 15-kilometer.

Riiber og Jens Lurås Oftebro vann dobbelt i Oberstdorf søndag.

Desse stiller for Noreg i Seefeld:

Jarl Magnus Riiber (Heming), Einar Lurås Oftebro (Jardar), Espen Andersen (Lommedalen), Jørgen Graabak (Byåsen), Espen Bjørnstad (Byaasen Skiklub), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Magnus Krog (Høydalsmo), Aleksander Skoglund (Molde og Omegn), Harald Johnas Riiber (Heming).

