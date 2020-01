Karlsen frå Mjøndalen til Norsk Toppfotball

sport

NTF opplyser tysdag at Karlsen har takka ja til eit engasjement på eitt år i den nyoppretta rolla. Han startar i jobben 1. februar.

– Eg gleder meg veldig til å møte klubbane og kunne bidra til utviklinga deira. Intensjonen for prosjektet er å hjelpe og støtte både med praktiske utfordringar, men også utviklinga av organisasjonen. Kontroll av gras og garderobar er ikkje oppdraget mitt, men eg er opptatt av å bidra til prestasjonsutvikling i klubbane, seier Karlsen.

Han gav seg som dagleg leiar i Mjøndalen etter 2019-sesongen. Då hadde han jobba for klubben i 13 år.

NTF understrekar at Karlsen kjenner klubbane i 1. divisjon godt, og at utviklingsarbeidet dermed kan setjast i verk raskt.

– Kenneth Karlsen er ein av dei mest kunnskapsrike fotballeiarane i Noreg. Det er ikkje til å stikke under stol at det å vere klubbleiar i OBOS-ligaen (1. divisjon), er særs utfordrande. Vi ser derfor veldig fram til at Kenneths kompetanse blir gjord tilgjengeleg for klubbane. Han har ein unik kunnskap som er nyttig frå styrerommet til grasmatta, seier administrerande direktør Leif Øverland i NTF.

(©NPK)