Hegerberg ute i lang tid med korsbandskade

Det opplyser spelaren sjølv via Twitter. Det var VG som først omtala saka.

– Så, her kjem det. Korsbandet mitt rauk denne helga. Dette er eit tilbakeslag for meg, men eg skal jobbe meg gjennom dette med all energi eg har, skriv Hegerberg.

Den franske klubben hennar, Lyon, opplyser på nettstaden sin at Hegerberg skadde høgrekneet på trening. Ein gong dei neste dagane vil det bli klart kva tid ho skal opererast.

Samtidig opplyser Lyon at skadeperioden vil vere omtrent like lenge som det vanlege for ein korsbandskade. Det vil sannsynlegvis halde henne borte frå fotballbanen i minst eit halvår.

Hegerberg er Lyons mest målfarlege spelar, og skaden vil svekkje sjansen laget har til å ta ein femte strake meisterligatittel.

Denne sesongen har Hegerberg skåra 23 mål på 18 kampar for det franske storlaget. 14 av måla har kome i ligaen. Ho er òg tidenes mestskårande spelar i Meisterligaen. Der har ho notert 53 nettkjenningar på 51 kampar.

