Halvannan million vil hylle Bryant med ny NBA-logo

Underskriftskampanjen på nettsida change.org har på under eit døgn skaffa seg over 1,5 millionar signaturar til støtte for saka.

Bryant, som saman med dottera Gianna og sju andre omkom i ein helikopterstyrt utanfor Los Angeles søndag, blir hylla verda over. Han var saman med resten av passasjerane på veg til ei basketballturnering for laget til den 13 år gamle dottera då ulykka skjedde søndag.

Change.org-brukaren «Nick M», som har oppretta underskriftskampanjen, skriv dette om saka, ifølgje CNN:

– Som følgje av den uventa bortgangen til Kobe Bryant, ver vennleg og skriv under på denne kampanjen i eit forsøk på å gjere han udøyeleg som den nye NBA-logoen.

Dagens kjende NBA-logoen vart først innført i 1971. Logoen blir prega av silhuetten av Jerry West. West var sjølv ein stordom i Bryant lag Los Angeles Lakers og vann NBA-sluttspelet i 1972.

– Tragisk og ubegripeleg

West har ikkje kommentert kampanjen, men har sagt til CBS News at ulykka kjendest som å miste ein son.

– Tapet av Kobe, Gianna og dei andre er meir enn tragisk og ubegripeleg. Eg vil for alltid elske Kobe og tida eg hadde med han.

Tidlegare har West òg sagt at han ikkje vil ha noko imot ei endring av logoen.

– Eg har sagt fleire gonger at dersom dei vil endre logoen, håpar eg dei gjer det. På mange måtar håpar eg det, sa han ifølgje CBS i 2017.

Før Bryant la opp i 2016 hadde han sikra seg fem NBA-titlar, vorte banens beste i to NBA-finalar, vorte utnemnd til all star-laget 18 gonger, og dessutan vunne to olympiske gull for USA.

NBA har inntil vidare ikkje uttala seg om underskriftskampanjen.

