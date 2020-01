Godset-kapteinen på veg til MLS

sport

Eliteserieklubben skriv på nettstaden sin at dei seint måndags kveld godtok siste bodet frå Union på Glesnes.

– Forhandlingane har gått føre seg i lengre tid, og måndag kveld vart vi samde om rammene for ein avtale vi er nøgde med. Vi unner Jakob denne moglegheita og føler at han på mange måtar er klar for å ta det neste steget. Vi ønskjer han lykke til vidare på vegen, seier sportssjef Jostein Flo i SIF.

25 år gamle Glesnes skal dermed reise til USA for å forhandle om kontrakt og gå gjennom den obligatoriske legesjekken.

Bergensaren tok farvel med lagkameratane i Godset tysdag morgon. Han spelte 113 kampar og skåra tre mål for klubben.

– Jakob har utvikla seg mykje gjennom tida i SIF, både som fotballspelar, menneske og leiar. På sitt beste har han vore ein strålande midtstoppar for klubben. Han har vore lojal og gitt alt for Strømsgodset, seier Flo.

Philadelphia Union speler i nordamerikanske Major League Soccer (MLS). Laget nådde kvartfinalen i MLS-sluttspelet sist sesong.

