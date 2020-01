Eriksen frå Tottenham til Inter

sport

Eriksen har skrive under på ein avtale som strekkjer seg til 2024. Det stadfestar Inter på Twitter.

Eriksen har lenge vore kopla til Inter, og tysdag vart han stadfesta klar for dei blåsvarte frå Milano etter å ha bestått den medisinske sjekken.

Engelske og italienske medium har i lengre tid hevda Inter betalar Tottenham 200 millionar kroner (20 mill. euro) for den offensive midtbanespelaren.

Inter henta nyleg òg Ashley Young frå Manchester United. Dei har òg henta Romelu Lukaku og Alexis Sánchez (lån) frå same klubb tidlegare i sesongen.

Christian Eriksen fekk landslagsdebuten sin for Danmark i 2010. Då var han Ajax-spelar. Den danske midtbanejuvelen vart henta til Tottenham sommaren 2013. Etter at han i fjor uttrykte at han var open for nye utfordringar, sleit han med speletid i Tottenham. Spesielt under José Mourinho måtte 27-åringen starte fleire kampar på benken.

Medan Eriksen forsvinn ut, har Tottenham bestemt seg for å gjere Giovani Lo Celsos låneavtale om til ein permanent kontrakt. Han blir henta frå spanske Betis og har skrive under kontrakt til sommaren 2025.

