Cardiff saksøkjer Nantes for å vere delaktig i dødsfallet til Emiliano Sala

21. januar 2019 døydde Emiliano Sala etter å ha styrta med eit småfly på veg for å gjennomføre ein overgang frå Nantes til Cardiff. No går walisarane til søksmål mot den franske klubben, melder den franske avisa L'Equipe.

Klubbane vart samde om ein overgang i nærleiken av 170 millionar kroner og har vore i ein disputt over pengane etter dødsfallet til Sala. Cardiff går tysdag kveld hardt ut i å skulde Nantes for å vere medskuldige i flyulykka.

Søksmålet blir spesielt retta mot bruken til Nantes av agenten Willie McKay, som walisarane meiner var ulisensiert som sportsagent. Cardiff antydar òg at McKay skal ha chartra flyet utan løyve frå klubben og gjer dei delaktige i dødsfallet.

– Viss det vart slått fast at leiarane av FC Nantes vart informert om at Willie McKay pleidde å chartre kommersielle flygingar utan autorisasjon, kan dei bli skulda for aktlaust drap og medverknad til kriminalitet, står det i søksmålet ifølgje L'Equipe.

Både Sala og piloten David Ibbotsen omkom i flyulykka. I ettertid har det vore stor usemje mellom klubbane om i kva grad Cardiff måtte betale for overgangen eller ikkje.

