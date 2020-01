VM-skiskyttarane deler seg – Thingnes Bø vel familietid

sport

Årets VM går på 1.600 meters høgde i Antholz – den høgastliggjande staden i verdscupkalenderen. Behovet for akklimatisering til tynnlufta blant utøvarane er ulik, og dermed vel dei òg ulik form for opplading.

Éin av dei som føler seg tryggast med lang førebuingstid i høgda er veteranen Tarjei Bø (31). Saman med lagkameratane Erlend Bjøntegaard, Vetle Sjåstad Christiansen og Johannes Dale drar han frå Pokljuka og opp til Seiser Alm før heile landslaget samlast i Martell den siste veka før VM.

– Eg er veldig trygg på at dette er riktig opplading. Spesielt eg og Vetle treng meir tid for å akklimatisere oss. Så då må vi liggje litt høgare og deretter gå gradvis nedover for å vere sikre på at vi er tilstrekkeleg tilvent, seier han til NTB.

Dermed blir det ikkje tid til nokon hygge på heimebane med sambuaren Gita Simonsen.

– Eg skulle gjerne vore heime ein tur, men det er litt spesielt når det er meisterskap i høgda. Då må du gjere nokre prioriteringar som er dårlege for kjærleiken. Då får vi satse på å kompensere med edelt metall, smiler stryningen.

Pappa med is i magen

Veslebroren Johannes Thingnes Bø er nybakt pappa og hadde det travelt med å komme seg heim til Oslo frå fellesstarten på søndag i Pokljuka. Noregs fremste skiskyttar har gjort det så bra i Antholz dei siste åra at han tar sjansen på at han kan reise til VM nesten utan høgdetilvenning.

– Eg har gått bra der dei siste åra, og då har vi brukt å reise opp søndag og gå konkurranse torsdag eller fredag. Og det har eg løyst bra. Så er det eit spørsmål om ein kan bli endå betre, men det er ein totalpakke som må vurderast. Eg får sjå når eg drar nedover.

Thingnes Bø vurderer òg å stå over delar av fellessamlinga i Martell kort tid før VM. Omsynet til familien speler inn.

– Ja, det gjer det. Men det skal aldri gå på bekostning av 100 prosents førebuingar til VM. Maksimale førebuingar ligg til grunn, og så får eg finne ut kor seint eg kan reise ned og framleis førebu meg maks, seier han.

På dei siste sju individuelle verdscupløpa i årets VM-løyper står 25-åringen med fem sigrar, ein 2.-plass og ein 6.-plass. Storebror Tarjei meiner Johannes Thingnes Bø ikkje treng råd av nokon andre.

– Det er ikkje noko vits i, for han har full kontroll. Er det ein som ikkje treng råd, så er det han. Har du sett korleis han har gått i Anterselva (Antholz) dei siste åra, så veit du at han ikkje treng så mykje akklimatisering.

Trio på noregsvisitt

Aleksander Fjeld Andersen (22), som hovudsakleg reiser til VM som reserve og læregut, blir òg heime i Noreg den neste veka. Det same gjer tre av kvinneløparane: Tiril Eckhoff, Synnøve Solemdal og Ingrid Landmark Tandrevold.

Marte Olsbu Røiseland reiser frå Pokljuka og vidare til Toblach i Nord-Italia. Ein halvtime lenger aust skal Karoline Knotten lade opp i austerrikske Obertilliach.

– Eg gjer det litt for restitusjonens del, og dessutan for å avgrense reisebelastninga. No får eg 2,5 timars køyretur til Toblach i staden for ein heil dag med reising. Vidare til Martell er det òg to-tre timar, så eg sparer eigentleg to reisedagar, seier Olsbu Røiseland.

Med eller utan Thingnes Bø samlast dei ti andre VM-uttekne løparane deretter i Martell – også det i Nord-Italia – for å førebu kroppen på det som ventar i Antholz. VM startar med mixed-stafett 13. februar.

