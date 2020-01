Tjukk tåke i LA då Kobe Bryant omkom i helikopterkrasj

sport

Bryant, den 13 år gamle dottera hans Gianna og ytterlegare sju passasjerar omkom.

Vêret var så dårleg eigna for operasjonar i lufta at politihelikoptera hadde fått flyforbod.

Bryans private helikopter av tyen Sikorsky S-76 letta frå John Wayne-flyplassen sør for Los Angeles klokka 09.06 lokal tid. Det hadde vore i lufta i cirka 40 minutt då noko skjedde, skriv LA Times.

Ifølgje CNNs meteorolog var den relative luftfukta 100 prosent. Det inneber at lufta var som «suppe».

– Vêrforholda var ikkje gode nok til at ein kunne flyge, seier ein talsmann for Los Angeles-politiet Josh Rubenstein til CNN.

Trass i det dårlege vêret er det ikkje slått fast kva som var årsaka til at helikopteret styrta.

– Har ikkje ord

Reaksjonane har strøymt inn etter den tragiske helikopterstyrten.

Blant basketspelarane som har uttrykt stor sorg, er Bryants tidlegare lagkamerat Shaquille O'Neal. På Twitter skriv han at det «ikkje finst ord for å uttrykkje smerta eg har no», etter å ha mista både «niesa mi Gigi og bror min Kobe».

– Eg elskar dykk. De vil bli sakna. Kondolansane mine går til Bryant-familien og familiane til dei andre passasjerane om bord, skriv O'Neal, og legg ved fleire bilete av seg sjølv og Bryant.

– Vennen min, ei legende, ektemann, far, son, bror, Oscar-vinnar og beste Lakers-spelar nokosinne er borte. Det er vanskeleg å akseptere. Kobe var ein leiar for sporten vår, og ein mentor for både mannlege og kvinnelege spelarar, heiter det i ei Twitter-melding frå Earvin «Magic» Johnson, som heldt til heile NBA-karrieren sin i Bryants klubb Los Angeles Lakers, der han no er deleigar.

Markeringar i NBA-kampar

Ved oppstart i fleire NBA-kampar søndag lét begge laga dei 24 sekunda på skotklokka gå ut med vilje, sjølv om det førte til at dei mista ballen til det andre laget.

Det vart gjort for å markere Bryants bortgang. I si tid hos Los Angeles Lakers brukte han nummer 8 og 24 på ryggen.

I ei fråsegn frå NBA-sjef Adam Silver heiter det at «Kobe gjennom 20 år viste oss kva som er mogleg, om ein blandar stort talent med ein enorm vilje til å vinne».

Vidare blir han skildra som ein av dei mest ekstraordinære spelarane sporten har sett, med sine fem NBA-sigrar, ein MVP-pris for den mest verdifulle spelaren i ligaen, 18 All-Star-utveljingar og to OL-gull.

– Men han vil bli mest hugsa for å ha inspirert menneske verda rundt til å spele basket og konkurrere etter beste evne. Han var sjenerøs med visdommen han tileigna seg, og såg det som oppdraget sitt å dele det med framtidige generasjonar basketspelarar. Han fekk spesielt mykje glede av å dele kjærleiken sin til basket med dottera Gianna, heiter det i Silvers utsegn.

Trump og Obama

Både USAs president Donald Trump og tidlegare president Barack Obama har uttrykt sorg og sjokk.

– Sjølv om Kobe Bryant var ein av tidenes aller beste basketspelarar, hadde han akkurat kome i gang med livet. Han elska familien sin så mykje, og hadde ein så stor lidenskap for framtida. At også dottera Gianna har gått bort, gjer dette endå meir skakande, tvitrar Trump.

– Kobe var ei legende på banen, og hadde akkurat starta det som burde ha vore ein minst like spesiell andre fase i livet. Å òg miste Gianna er endå meir hjarteskjerande for oss som foreldre, skriv Obama, og legg til at han og kona sender varme tankar til Bryants kone Vanessa og resten av familien.

Stjerner i sorg

Stjernerapparen Kanye West har på Twitter lagt ut eit bilde av seg sjølv og Bryant, med teksten «Kobe, vi elskar deg, bror. Vi ber for familien din, og set pris på livet du levde og all inspirasjonen du gav».

Skodespelar og tidlegare California-guvernør Arnold Schwarzenegger kallar Bryant «eit ikon på banen».

– Eg ser på meg sjølv som heldig som har vore vitne til talentet hans og det store hjartet hans. Tankane mine er med Bryant-familien på denne utrulege dagen, skriv Schwarzenegger.

Fleire andre kulturtoppar har under Grammy-utdelinga søndag uttrykt sorg og sjokk.

