Hazard snart tilbake frå skade, skal vere klar til meisterligakampen mot City

Det melder den spanske avisa AS.

Heilt sidan Hazard vart takla av landsmannen Thomas Meunier i meisterligakampen mot PSG i slutten av november, har kantspelaren vore ute med skade med ein vond fot.

No satsar han på å vere tilbake på banen innan kort tid og kome i kampform før meisterligamøtet med Manchester City 27. februar. Førstkomande ligakamp mot byrival Atlético Madrid kjem likevel for tidleg for Hazard.

Belgiaren som vart seld frå Chelsea til Real Madrid i sommar for nærare éin milliard kroner, gjekk ifølgje avisa heile 58 dagar utan å røre ein ball før han byrja med ballkontakt fredag.

Den spanske hovudstadsklubben har rett nok klart seg bra utan den dyraste signeringa si nokosinne, og tok over ligaleiinga med 1–0-sigeren over Real Valladolid søndag.

