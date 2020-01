FA: Liverpool vart åtvara mot mogleg omkamp i vinterferien

sport

Søndag var omkampen eit faktum etter at Liverpool måtte nøye seg med 2–2 i bortemøtet med Shrewsbury frå nivå tre.

Etter kampen var manager Jürgen Klopp ærleg på at det blir juniorlaget som blir sendt på banen i omkampen på Anfield 4. februar. Då er nemleg både han sjølv og dei største stjernene i klubben på ferie.

– Vi kjem ikkje til å vere der, og det vil vere dei unge som speler. Eg veit at det ikkje er veldig populært, sa tyskaren ifølge The Times.

Ny ordning

Premier League har denne sesongen innvilga klubbane ein vekes vinterpause undervegs i sesongen for å redusere kampbelastninga. Pausen har Liverpool bestemt at skal brukast på ferie. Dei planane er det ikkje aktuelt å endre på.

Måndag gjorde Det engelske fotballforbundet (FA) det samtidig klart at tidspunktet for den kommande omkampen ikkje bør komme som noka overrasking for Klopp og mennene hans.

– I forkant av 2019/20-sesongen aksepterte alle klubbane at eventuelle omkampar i FA-cupens 4. runde måtte finne stad i den første veka av spelepausen, heitte det i ei fråsegn frå FA.

– Dette vil berre påverke ei lita mengde klubbar som følge av at Premier League-kampane er delt opp i vinterpausen, skreiv forbundet vidare.

Respekterer ferien

Liverpool-manager Klopp sa søndag at klubbane allereie i fjor vår fekk eit brev frå leiinga i Premier League, der det vart bedt om at vinterpausen vart respektert. Ligaleiinga ønskte ikkje at eventuelle treningskampar skulle leggast til den aktuelle perioden.

– Premier League bad oss om å respektere vinterferien. Det gjer vi. Viss FA ikkje respekterer det, er ikkje det noko vi kan gjere noko med. Vi kjem ikkje til å vere der, sa Klopp med tilvising til den kommande omkampen.

Før jul sende Liverpool eit særs ungt lag på banen i ligacupkvartfinalen mot Aston Villa. Det enda med 0-5-tap. Årsaka var at kampen kolliderte med klubb-VM.

