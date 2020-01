Cantona 25 år etter Kung-Fu-sparket: – Eg skulle ha treft han hardare

sport

Utsegna kom i eit lengre intervju med fotballmagasinet FourFourTwo.

På eit spørsmål om kva som gjekk gjennom hovudet hans etter han hadde hoppa opp på tribunen og sparka supporteren, viser franskmannen ingen anger:

– Eg landa på føtene mine. Derfor prøvde eg å treffa han igjen, men eg trefte ikkje hardt nok. Eg skulle ha treft hardare, seier Cantona 25 år etter hendinga.

I tillegg til å snakka om det berykta Kung-Fu-sparket opna Manchester United-legenda mellom anna opp om barndommen, gamleklubben Leeds og kva som motiverte han gjennom hans 14 år som profesjonell fotballspelar.

Mista motivasjonen

Cantona la overraskande opp som 30-åring i 1997 etter fem suksessfulle år i Manchester United under sir Alex Fergusons leiing. Til FourFourTwo fortel han kvifor han gav seg så tidleg.

– Eg trur eg la opp så tidleg fordi eg alltid ville utvikla meg. Då eg la opp, følte eg at eg ikkje kunne utvikla meg meir. Eg mista lidenskapen samtidig. Mistar du lidenskapen, mistar du motivasjonen.

Franskmannen skåra 81 mål på 179 kampar for Manchester United, men var ikkje med då Ole Gunnar Solskjær skåra det avgjerande målet i meisterligafinalen mot Bayern München i 1999 og sikra «the treble». Akkurat den kampen skulle Cantona gjerne vore involvert i.

– Eg kjende ti av spelarane og Ferguson. Eg var glad på hans vegner. Eg hadde elska å vera på banen i Barcelona så klart.

Ikonisk krage

Meisterligafinalen i Barcelona var to år etter Cantona hadde lagt opp, men hadde han vore involvert, hadde han stilt med sitt ikoniske nummer 7 på ryggen og den endå meir ikoniske kragen opp. Akkurat kvifor han spelte med kragen opp var reint tilfeldig.

– Det var ikkje ein idé. Eg tok på meg drakta og det var ein kald dag. Kragen vart ståande oppe, så eg lét han vera på den måten. Me vann kampen, så det vart ein vane å spela med kragen opp, fortel spissen.

Sjølv utan tre nye trofé i 1999 vann Cantona mange titlar i si tid. I tillegg til fire Premier League-titlar og to sigrar i FA-cupen på sine fem sesongar for dei raude djevlane vann han mellom anna ligaen med Marseille to gonger og éin gong med Leeds i debutsesongen sin i England.

Når han får spørsmål om kven som er tidenes beste franske fotballspelar, Zinédine Zidane, Michel Platini eller ein annan, svarer han sjølvsikkert.

– Ein annan. Eg.

