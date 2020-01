Sterk utforsiger for Shiffrin i Bulgaria

sport

Når Shiffrin får fare på skia i fartsøvingane blir ho nærast umogleg å hanskast med i samandraget. På halvanna minutt fredag dobla ho talet på utforsigrar på merittlista. Totalt er ho no oppe i 65 verdscupsigrar, og 43 har komme i slalåm.

Einaste utforsiger for Shiffrin før rennet fredag var i Lake Louise for drygt to år sidan.

– Det er ei spennande og utfordrande løype som passar meg godt, men det var litt skummelt òg. På start tenkte eg «OK, no må du vere tøff». Det er ei veldig teknisk løype, og eg er veldig nøgd med køyringa mi, sa Shiffrin.

Petra Vlhová har vunne dei to siste slalåmrenna. Det er første gong på fem år at Shiffrin ikkje har vore på toppen av sigerspallen i to slalåmrenn på rad.

Framgang

Kanskje er det fartstrening som har ført til det, for Shiffrin har imponert stort i utforløypa i Bansko. Ho var tredje best i treninga, bak Joana Hählen og Federica Brignone. Fredag viste ho dei til dei andre pallplassane.

– Eg køyrde betre enn på treninga, og det er eg veldig nøgd med, sa Shiffrin. Det lovar godt for utforrennet på laurdag.

Brignone vart nummer to 0,18 sekund bak Shiffrin, medan Hählen tok tredjeplassen ytterlegare fem hundredelar bak. For henne var det første pallplassering i karrieren.

I den svingete løypa i Bulgaria hevda òg Vlhová seg godt og køyrde inn til sjetteplass eit drygt sekund bak vinnaren.

Lie langt bak

Også italienarane Elena Curtoni og Marta Bassino på 4.- og 5.-plass gjorde det godt frå relativt høge startnummer.

I verdscupen er Shiffrin no 280 poeng føre Brignone og 309 føre Vlhová.

Kajsa Vickhoff Lie endå på 23.-plass av dei 34 som fullførte, slått av Shiffrin med 2,99 sekund.

Heile 16 løparar køyrde ut i Bansko. Verst såg det ut då amerikanske Alice McKennis mista balansen i ein sving og i høg fart sklei inn i tryggingsnettet. Ho vart liggjande ei stund, men reiste seg og kom tilsynelatande frå det utan skade. Også Sofia Goggia og Tamara Tippler slapp frå relativt stygge fall.

