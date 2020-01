Killi mistar X-Games etter fall

sport

– Dette betyr at X-Games i Aspen er over for meg før det har byrja. Det er veldig kjipt å miste X Games sidan eg har sett veldig fram mot det, seier Killi.

X-Games blir arrangert i amerikanske Aspen frå torsdag til søndag. Det går no utan Killi. I fjor tok ho sølv i big air og nummer fire i slopestyle.

22-åringen frå Dombås har vore på sjekk ved sjukehuset i Aspen, og ho har fått beskjed om at ho må ta tida til hjelp.

– Eg fall på ein rail i mitt siste treningsrun i slopestyle-coursen etter at eg skulle prøve eit nytt railrun. Det enda med at eg landa og slo ryggen hardt inn i slutten av railen, og deretter fekk ein halv backflip ut i landinga. Det er vanskeleg å seie kor lang tid det vil ta før det er heilt bra igjen, seier Killi.

Ho vart nummer to i verdscuprennet i Seiser Alm førre helg. Ho vann big air-konkurransen i friski i Beijing like før jul.

