Karriereslutt for rørt Caroline Wozniacki etter tap i Australian Open

Wozniacki fekk ståande applaus frå om lag 10.000 menneske og tørka tårer då ho gjekk av banen for siste gong etter å ha tapt 5–7, 6–3, 5–7 i 3. runde.

– Eg avslutta karrieren med eit forehand-feilslag. Det er éin av tinga eg sleit med heile karrieren. Det var vel meininga at det skulle slutta slik, sa ho galgenhumoristisk.

Wozniacki har ingen grunn til å vera utilfreds med karrieren. Ho vann 30 turneringar og var verdseinar fleire gonger. Ho avslutta året på toppen av rankinga både i 2010 og 2011, og ho var tilbake på førsteplassen siste gong i 2018.

– Eg hadde ein draum då eg var lita. Eg ville vinna ein Grand Slam-tittel, og eg ville bli nummer ein i verda. Folk trudde eg var galen, folk frå små land som mitt oppnår ikkje slikt. Men eg fekk det til å skje, sa ho.

Sweet Caroline

Ho sleit med å lykkast i dei heilt store turneringane, og karrierens einaste Grand Slam-tittel kom nettopp i Australian Open for to år sidan. Ho spelte finale i US Open to gonger.

Den siste tida har ho hatt helseproblem, og for halvtanna år sidan fekk ho diagnosen kronisk leddgikt, som bidreg til at ho avsluttar karrieren i såpass ung alder.

Faren og trenaren hennar, Piotr, løfta henne opp og bar henne av banen. Der venta ektemannen David Lee, ei tidlegare NBA-stjerne, med ein god klem medan Neil Diamond-songen «Sweet Caroline» vart spelt over høgtalaranlegget.

To timar seinare var det med raude auge Wozniacki møtte til pressekonferanse.

– Eg vart forsikra om at det skulle vera papirserviettar her, men eg trur eg er ferdig med å gråta no, sa ho.

Serena gret

Det kunne vorte kamp mot venninna og superstjerna Serena Williams i 4. runde, men rett etter nederlaget til dansken, gjekk Williams på eit sjokktap mot Wang Qiang. Williams felte òg tårer på grunn av karriereslutten hennar Wozniacki.

– Ho kom inn i garderoben, og me var begge misnøgde med utfallet av kampane våre. Ho har hatt ein forbløffande karriere. Å gud, no byrjar eg å gråta. Eg kjem til å sakna henne. Eg kan ikkje svara på spørsmål om Caroline no. Ho er ein av mine aller beste venner, sa den 38-årige amerikanaren, som var brudejente i bryllaupet til Wozniacki.

Også verdseinaren på mannesida, Novak Djokovic, kommenterte Wozniackis karriereslutt.

– Det er trist å sjå henne slutta, for ho har vore ein stor meister og ein venn av meg i mange år, sa han.

