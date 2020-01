Jansruds første super-G-siger i Kitzbühel, Kilde på delt 2.-plass

sport

Vinstra-alpinisten køyrde ein super-G heilt utan feil og slo Aleksander Aamodt Kilde og austerrikaren Matthias Mayer med 16 hundredels sekund.

– Det er spesielt for meg å vinne her i Kitzbühel, og det er spesielt herleg i det som for meg har vore ein vanskeleg sesong, sa Jansrud til ORF.

Det var den første sigeren hans i alpinbakken sidan VM-gullet i utfor under VM i Åre i fjor. Totalt var det den 23. verdscupsigeren hans i karrieren, den førre kom 25. november i 2018 då han vann super-G i Lake Louise.

Kilde viste òg styrke og køyrde ned til den første pallplassen sin i Kitzbühel, men han måtte dele det nest øvste trinnet på pallen med heimekøyraren Mayer.

Det austerrikske fartsfantomet leverte eit nærast prikkfritt løp. Han køyrde ned til ei klar leiing frå startnummer 11 til stor jubel blant heimepublikum.

– Eg trudde det skulle halde til siger, men Kjetil køyrde utruleg, sa Mayer etter rennet.

Til angrep

Kilde var første nordmann som gjekk til angrep på Mayers tid. Han var raskare på første mellomtid, men hadde tapt litt til den neste. Frå Hausbergkanten og ned den berømte skråkøyringa og i målstrekket tok han inn 0,31 sekund. I mål var dei to likt.

Kjetil Jansrud var neste nordmann frå startnummer 19. Han hadde fått meldingar frå lagkameraten om korleis han skulle køyre. Vinstra-mannen hadde grøne passeringstider gjennom heile løpet sitt. Han var på det meste 0,54 sekund føre. I mål skilde det 0,16 sekund.

– Det var heilt fantastisk. Det var ein bra runde frå meg. Vi hadde det litt på kjensla etter oppvarminga der Kjetil køyrde glimrande, sa Aleksander Aamodt Kilde til NRK. Frå før har han to fjerdeplassar i Kitzbühel.

Takka for hjelp

– Vi leverte begge det vi er gode for. Det er så herleg med lagkameratar. Han sende gode tilbakemeldingar. Det er ganske så vilt. Vi er begge i form, og det er berre å glede seg til resten, sa Jansrud til NRK.

Kjetil Jansrud har aldri tidlegare vunne super-G i Kitzbühel. Han sigra i ein forkorta utfor i 2015.

Aksel Lund Svindal vann derimot super-G i Kitzbühel både i 2013, 2016 og 2018. Han la opp i fjor og følgde rennet frå tribunen.

– Eg saknar å vere saman med lagkameratane og å byggje seg opp til renn, sa Svindal til NRK.

– Rått køyrt av Aleks. Det var litt smårusk, men det må det vere når ein gir gass, sa Svindal om Kildes køyring.

Den tredje nordmannen, Stian Saugestad, var blant dei som ikkje kom seg til mål.

Jansrud deltok ikkje i fjorårets Kitzbühel-renn etter å ha brekt to fingrar under treninga. Det klassiske utforrennet blir avvikla laurdag.

(©NPK)