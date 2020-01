Ingen endringar for Noreg før EM-semifinalen: Sæverås framleis på sidelinja

sport

– Vi har ikkje mottatt meldingar om endringar i troppane til Kroatia og Noreg, seier Thomas Schöneich i Det europeiske handballforbundet til NTB.

Noreg satsar dermed på keeperane Torbjørn Bergerud og Espen Christensen mot Kroatia (avkast 18.00) fredag.

Sæverås vart magesjuk på grunn av eit virus for nokre dagar sidan og var isolert frå resten av troppen til torsdag. Han reiste åleine med tog frå Malmö til Stockholm torsdag medan resten av Noregs delegasjon flytta seg med fly.

Spania og Slovenia møtest i den andre semifinalen. Han startar 20.30 fredag.

Gullkampen i EM blir spelt søndag. Bronsekampen går dagen før.

Etter at Sæverås ikkje vart skriven inn i troppen fredag morgon, kan Noreg gjere to byte til i EM.

Drama?

Dersom det er uavgjort ved ordinær tid i kampane finalehelga, vil det bli spelt to gonger fem minutt ekstraomgangar. Er det ikkje avgjort då, blir det nye ekstraomgangar.

Kan ein ikkje skilje laga etter 80 minutts spel, blir det straffekastkonkurranse. Då skyt i så fall begge lag fem skot. Er det ikkje mogleg å skilje dei etter dette, vil det bli eitt og eitt skot til ei avgjerd fell.

Det blir spanske dommarar for Noreg i semifinalen. Oscar Raluy og Angel Sabroso går for å vere best i meisterskapen.

(©NPK)