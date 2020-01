Hovland på delt 15.-plass i Dubai

sport

Eddie Pepperell frå England er åleine i leiinga halvvegs i turneringa, åtte slag under par. Tre spelarar følgjer eitt slag bak han.

Hovland klarte cuten på to slag over par med god margin. 71 spelarar er med vidare til dei avsluttande rundane i helga.

Hovland var på veg mot ein superrunde, men tre bogeyar på rad mot slutten av dagen øydela.

Han starta runden på fredag på hol 10 og byrja dagen med ein birdie. Han måtte tole ein bogey på det tolvte holet. Deretter følgde to birdiar på hol 13 og 14. Ein ny birdie var eit faktum på det 17. holet.

Då han følgde opp med to birdiar til på hol nummer to og tre, såg alt svært lyst ut. Då var han fem slag under par for dagen, men så starta problema. Tre strake bogeyar på hol 5, 6 og 7 hindra at nordmannen tok seg heilt opp blant dei beste.

Førre veke i Abu Dhabi var Hovland eitt slag unna å få spele alle fire rundane.

(©NPK)