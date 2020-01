Blussbøter til Rosenborg, Brann og Vålerenga

sport

Det har doms- og sanksjonsutvalet i Norges Fotballforbund (NFF) vedteke.

Rosenborg får ei bot på 55.000 kroner etter at tilhengjarane til klubben tende på minst ti bluss under eliteseriekampen mot Bodø/Glimt 10. november i fjor.

NFF skriv at Rosenborg kvar sesong over ein lang periode, med unntak av 2014-sesongen, har vorte sanksjonert for ulovleg bruk av pyroteknikk blant supporterane, noko som utvalet har lagt vekt på i avgjerda si.

Vålerengas bot kjem av seks bluss i kampen mot Molde 24. november. Ved to høve skal supporterane til klubben ha tent på bluss under kampen. Det er fjerde gongen i 2019-sesongen at klubben blir sanksjonert for ulovleg bruk av pyroteknikk, og utvalet har bestemt at ei bot på 50.000 kroner er ein passande reaksjon.

Brann får straff for blussbruken under oppgjeret mot Viking 1. desember. Til saman skal det ha vorte tend omtrent 20 bluss. Dette er den tredje blussbota Brann får for 2019-sesongen. 60.000 kroner er beløpet klubben må ut med denne gongen.

Klubbane kan anke vedtaka inn for NFFs ankeutval.

