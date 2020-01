– Solskjær må ha forsterkningar

sport

Solskjær og hans Manchester United gjekk på eit pinleg 0–2-tap heime mot Burnley i ligaen på onsdag. For første gong på 58 år vann Burnley på Old Trafford. Før kampen var over var det titusenvis av tomme sete, og tilskodarane som var att, sa klart ifrå kva dei meiner om leiinga i klubben.

Ifølgje tal frå Opta har Manchester United tapt fleire Premier League-kampar (12) enn dei har vunne (11) etter at Solskjær fekk jobben som permanent manager i mars i fjor.

Uniteds tidlegare forsvarskjempe Rio Ferdinand er éin av fleire som kom med kraftig kritikk mot laget, etter tapet for Burnley.

– Skulebarna rundt om i landet kjem ikkje til å vilje ha på seg Manchester United-drakt, sa han mellom anna.

Klubben har likevel ingen planar om å sparke Solskjær. Sky Sports skreiv torsdag at styret har full tillit til nordmannen.

– Treng kvalitet

Men kritikken veks. Mange peikar på at det er investert hundrevis av millionar kroner i ein tropp som i dag i beste fall er middelmåtig.

TV 2-kommentator og United-ekspert Øyvind Alsaker skriv på tv2.no at klubben driv «for vær og vind» og har gjort det sidan Alex Ferguson gav seg for sju år sidan.

– Bomkjøpa har vore altfor mange, overflødige spelarar hevar skyhøg lønn og er nesten umoglege å flytte på, hevdar TV 2-profilen, som er klar på at klubben ikkje kan lene seg på dei unge spelarane og at dei treng forsterkningar med ein gong.

– Dersom hierarkiet på Old Trafford meiner at Solskjær er rett mann, må dei skaffe han forsterkningar før januar er omme, ifølgje Alsaker.

United har ingen sportsdirektør, og mange kritiserer rekrutteringsstrategien som i stor grad har gått ut på å satse på unge spelarar.

Skadar

Nøkkelspelarar som Marcus Rashford, Paul Pogba og Scott McTominay er ute med skadar, og Solskjær innrømmer at han no treng nokre klassesigneringar før januarvindauget stengjer.

– Eg er ansvarleg for det som skjer på banen. Vi ser etter forsterkningar. Vi treng å forsterke, sa Solskjær, ifølgje Sky Sports.

Nyleg vart kaptein Ashley Young selt til italienske Inter.

– Vi tok avgjerda om å la nokre spelarar gå sidan vi trong å starte på nytt, sa Solskjær og la til at klubben har auga på eit klart mål og ein viss type spelar.

– Vi veit at vi treng kvalitet, heldt han fram.

Sporting Lisboa-stjernespelar Bruno Fernandes skal vere nær ein overgang til Manchester United. Samtidig skal Solskjær vere svært interessert i Birmingham Citys 16 år gamle Jude Bellingham, ifølgje Sky Sports.

Forsvarer spelarane

Manageren ønskjer ikkje å kritisere spelarane sine etter Burnley-kampen. Han meiner mange av unggutane på laget er mentalt slitne etter å ha spelt meir enn dei burde. Nye signeringar kan lette presset på dei unge, utmatta spelarane.

– Gutane gir alt. Mange av dei opplever dette for første gong i livet, og det er vanskeleg. Forventningane til denne klubben er òg høge, og nokon har spelt 10, 12, 15 kampar, og det er ikkje lett for dei, sa Solskjær til nettstaden til klubben.

United ligg utruleg nok på femteplass med så lite som 34 poeng. Klubbane på dei ni neste plassane ligg innanfor fire poengs avstand. Samtidig er det berre seks poeng opp til Chelsea, som har den viktige 4.-plassen. Opp til serieleiar Liverpool er det utrulege 33 poeng. Jürgens Klopps menn har i tillegg éin kamp til gode på United.

Neste oppgåve for Solskjærs lag blir FA-cupkampen på søndag borte mot Tranmere, som er tredje sist på det tredje nivået i engelsk fotball. Motstandaren vart klar først torsdag kveld, då Tranmere vann omkampen mot Watford.

