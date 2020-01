Vêret endrar rennprogrammet under ski-NM

sport

Endringane som er gjorde, er at sprinten på fredag blir endra til fri teknikk, laurdagens skiathlon blir endra til klassisk teknikk (fellesstart), medan alle etappane i stafetten på søndag går i fri teknikk.

– Først og fremst er vi glade over at vi klarer å gjennomføre årets ski-NM. Det har vorte lagt ned ein kjempeinnsats for å få til nok snø i den eine 5 km lange løypa som vi kjem til å nytte, seier rennleiar for ski-NM på Konnerud Kenneth Holth.

Det er regnet og varmegradene som gjer at moglegheitene for produksjon av snø har vore avgrensa. Den siste veka har det vorte tilført mykje kunstsnø for at helga kan gjennomførast.

– Endringa i NM-programmet går på å få til det mest optimale sportslege tilbodet for alle deltakarane. Vi håpte sjølvsagt i det lengste å halde oppe det planlagde NM-programmet, men vi hadde inga anna moglegheit enn å endre på fleire av distansane.

Torsdag er det 10 km fri teknikk kvinner og 15 km fri teknikk menn, fredag sprint fri teknikk, laurdag 15 km klassisk fellesstart kvinner og 30 km klassisk fellesstart menn, og helga blir avslutta søndag med lagstafett i fri teknikk.

