Thingnes Bø ut av «ammetåka» med siger: – Han gjer alle lærebøker til skamme

Verdscupvinnaren den førre sesongen hadde ikkje konkurrert sidan før jul, og sjølv uttalte han før løpet at han ikkje visste kvar han stod etter å ha vore heime ei veke med nyfødd baby.

Onsdag var Johannes Thingnes Bø framleis heilt omtåka etter å ha sove mykje mindre enn normalt, og også lagkameratane måtte heve augnebryna over den formidable 20-kilometeren stryningen gjennomførte dagen etter, der han trefte alle 20 blinkane og vann igjen.

– Dette viser berre kor spesiell den mannen er. Han gjer alle lærebøker til skamme. Det finst ikkje mykje idrettsforsking som blir stadfesta av Johannes, seier storebroren Tarjei til NTB.

– Han er endå eit unikt talent som er skapt for skiskyting. Tenk å komme her utan å ha trena og skyte 20 treff og … altså, for meg var han den største favoritten i dag, men det er ikkje berre å vinne. Det skal gjerast òg, legg han til.

Vakna i tide

Tarjei Bø meiner broren beviser at idrettsprestasjonar ikkje er matematikk. Johannes Thingnes Bø er rett og slett eit rått talent som har skiskyting «i margen».

– Det er mange av dei som er nest best som har ei oppfatning om at du må gjere ting sånn og sånn, at du må førebu deg og ete på ein bestemd måte. At det er ei matematisk greie. Men det veit både eg og i alle fall Johannes at ikkje stemmer. Han har gjort dette i 15 år, og det sit i margen hos han.

Vetle Sjåstad Christiansen var òg mektig imponert over lagkameraten, som sette resten av løparane på plass endå ein gong i Pokljuka.

– Det var ekstremt og svært, svært imponerande. Han kom hit i går og heldt på å sovne ved middagsbordet. Han sa han hadde sove tre timar i snitt per døgn. Så at han klarte å vinne i dag, det hadde eg ikkje trudd, seier Christiansen.

Ventar fleire Fourcade-duellar

Hovudpersonen sjølv hadde heller ikkje venta at han skulle vinne torsdag, men han minte om at 20 treff på skytebanen hjelper.

– Ein gløymer jo ikkje heilt den skiskyttaren ein var før jul, og eg veit jo òg at eg har gjort gode løp tidlegare, sjølv om eg ikkje har vore i toppform. Eg kunne ikkje ha gjort det stort betre her. Eg trur eg berekna alt heilt rett i førebuingane. Eg vekta løpet perfekt frå start til mål, sa ein særs fornøgd stryning etter å ha gått inn til den 44. verdscupsigeren for hans del.

Han slo den argaste konkurrenten, den meritterte franskmannen Martin Fourcade, med 11,4 sekund. Det er nok han som blir mannen å slå for Thingnes Bø også i månadene som kjem.

– Det er det liten tvil om, ja. Han går fortare enn i fjor, og han har knapt bomma (på skytebanen). Han har hatt to bommar sidan nyttår, og då blir det vrient å slå han. Eg måtte ha 20 i dag, og eg må vere på mitt beste for å slå han. Dette er det jamne potensialet hans, fastslo Thingnes Bø.

