Tala talar klårt: Haaland på høgd med Lewandowski og Werner

sport

Ifølgje tal frå Opta har den høgreiste norske spissen skåra på 42 prosent av sjansane sine, noko som er betre tal enn toppskårarane i Bundesliga, skriv tyske Sky Sport.

Robert Lewandowski (Bayern München) og Timo Werner (Leipzig) har begge skåra 20 seriemål på 18 kampar, men har «berre» sett 32 og 29 prosent av sjansane sine. Det skriv tyske Sky Sports, som har samanlikna tala til dei tre spissane.

Haaland får godskrive 16 seriemål (på 14 kampar) frå austerrikske Salzburg før overgangen til Borussia Dortmund, og tre i debutkampen mot Augsburg. Sky Sports trekkjer fram at Haaland, gjennom åtte mål i Meisterligaen, har vist at han òg kan skåre på det øvste nivået.

Dei tre spissane kan fort spele ei nøkkelrolle for klubbane sine når ligameisterskapen i Tyskland skal avgjerast. 18 kampar ut i sesongen tronar Leipzig øvst med 40 poeng.

Det er fire poeng føre Bayern München, fem føre Borussia Mönchengladbach og sju føre Haalands Borussia Dortmund.

Høgre / venstre

Ser ein nærare på tala finn ein ut av Haaland ikkje ligg noko tilbake enn dei etablerte storskårarane i Tyskland. Men nokre forskjellar er det sjølvsagt.

Mens Werner og Lewandowski føretrekkjer å avslutte med høgre fot, har Haaland for vane å banke ballen i mål med venstrefoten sin. Av Haalands 19 skåringar er 15 sett inn med godfoten, medan tre er gjorde med høgre. Sjølv om den storvaksne nordmannen ruvar 194 centimeter over bakken, står han oppført med berre éi skåring med hovudet.

Her har Lewandowski fire, medan Werner framleis har til gode å stange ballen i mål.

Lewandowski har i tillegg 14 mål med høgrefoten og to med venstre. Werner har 17 med høgre og tre med venstre.

Tar vare på sjansane

Ingen av dei tre spissane har ikkje for vane å skåre frå utsida av sekstenmeteren. Av 59 skåringar har berre fire kome frå utsida av boksen. Her står Werner oppført med to, medan Haaland og Lewandowski har éi kvar.

Ifølgje tala skårar både Werner og Lewandowski det første målet i kampen langt oftare enn nordmannen. Bayern München-spelaren har skåra det første målet seks gonger denne sesongen, medan Werner har gjort det same fem gonger. Talet for Haaland er to.

Men ingen slår den norske 19-åringen når det gjeld å ta vare på sjansane. Heile 42 prosent av sjansane til Haaland finn vegen til nettet.

Haaland blir derimot slått av både Werner og Lewandowski når det gjeld å setje det som blir kalla «store målsjansar». Tyskaren har så langt skåra på 75 prosent av sine 20 store moglegheiter. Lewandowski har sett 65 prosent av sine 23, medan Haaland «berre» har skåra på 57 prosent av sine 23 store målsjansar.

Skrudd i taket

Toppklubbar over heile Europa sikla etter underskrifta til Haaland etter at nordmannen hadde herja i den austerrikske toppserien for Salzburg. Etter å ha vorte rykta til både Manchester United og Juventus enda 19-åringen med å skrive under for Borussia Dortmund.

I helga som var, debuterte han borte mot Augsburg. På stillinga 3–1 til heimelaget vart den norske spissen sett inn etter 56 minutt. Då kampen var over, stod Haaland med hat-trick og Borussia Dortmund vann kampen 5–3.

Dermed er forventningane skrudde i taket før heimekampen på fredag mot Köln.

Lewandowski og Bayern München tar imot Schalke, medan Timo Werners Leipzig speler borte mot Eintracht Frankfurt.

(©NPK)