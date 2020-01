sport

Sverige er åleine om å ha berre sigrar i eit EM-sluttspel. Det skjedde i den første utgåva til meisterskapen i 1994. Svenskane spelte sju kampar og vann alle.

Går Noreg heile vegen fredag og søndag, vil det bety ni kampar og ni sigrar.

– Det hadde vore kjempekult. Vi hadde jo sett oss som mål å vinne alle dei fire kampane i hovudrunden. Semifinalen og finalen er kampar der alt jo kan skje, seier Gøran Johannessen til NTB.

I 2000 kom Sverige til finalen med seks strake sigrar bak seg, men trong ekstraomgangar i finalen for å slå Russland.

– Vi går for å vinne alle kampane her. Målsetjinga er å ta gull, og vi er utan tap før semifinalen. Skal det bli gull, må vi vinne to kampar til, seier Torbjørn Bergerud til NTB.

Respekt

Han og Sander Sagosen fekk kvile heile kampen mot Slovenia onsdag. Duoen blir truleg heilt sentrale i den norske jakta på ein tittel.

Landslagssjef Christian Berge overtok våren 2014 og leiar laget i den femte meisterskapen sin. til no har det blitt to VM-sølv og 4.- og 6.-plassar i EM.

– Respekt. Det vil vere imponerande om vi klarer det, seier Sagosen om moglegheita til å gå «reint» gjennom EM.

Semifinalen på fredag blir spelt i Stockholm mot Kroatia. Bergerud skaffa seg eit namn med strafferedning mot nettopp kroatane i semifinalen i 2017-VM.

I den andre semifinalen møtest tittelforsvarar Spania og Slovenia.

