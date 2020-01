Hovland fire slag bak Pieters

sport

22-åringen gjekk éin over par både på det første, fjerde, sjette og femtande holet, medan han gjekk éin under par på det sjuande, tiande, trettande, syttande og attande holet.

Det gjer at Hovland, som er 96 på PGA-rankinga, er eitt slag under par og fire slag bak leiande Thomas Pieters. Belgiaren opna to over par på det første gullet, men spelte meisterleg etter det og leier med fem slag under par.

Touren varer til søndag.

Førre veke sleit Hovland meir. Då klarte han ikkje cuten i Abu Dhabi.

