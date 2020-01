sport

Den norske boksedronninga har fylt 38 år, og ho kan vere inne i det siste året av ein storarta karriere. Brækhus har vore ein sentral aktør i å styrkje posisjonen og moglegheitene til kvinner i boksesporten, og ikkje minst har ho vunne fem VM-belte på vegen.

Ho starta proffkarrieren med siger over kroaten Ksenija Koprek i sveitsiske Basel tidleg i 2007. 13 år seinare er ho glad for at ho ikkje har hoppa på freistande økonomiske tilbod undervegs i karrieren, men snarare følgt magekjensla. Det kan ha bidrege til å gjere karrieren hennar så lang og dominerande som han har vorte.

– Eg har alltid gått etter magekjensla, og ikkje dit pengane kunne ha tatt meg, seier Brækhus til NTB før ho utdjupar:

– Eg flytta til Tyskland fordi det var det eg var nøydd til å gjere. Eg kom heim til Noreg fordi det forbodet (mot proffboksing) måtte ned. Og så skjedde det enorme forandringar internasjonalt, og eg fekk sjansen til å skape meg ein karriere i USA, få eit team og ein base der borte. Eg har heile tida gjort det eg sjølv har kjent har vore rett, sjølv om mange har bede meg om å ta andre vegar.

Har skunda seg langsamt

Brækhus er særleg takksam for og stolt over at ho parallelt med suksess i bokseringen har kunna bane veg for andre kvinner innan sporten. Ho har utretta mykje på 13 år, men maner til tolmod.

– Det er ein trend no som eg ikkje liker, og det er at ein skal ha resultat, inntekter og merksemd så raskt, med ein gong. Det skal kome sånn, seier ho og knipsar med fingrane.

– Eg trur eg ser litt lenger enn som så, og det er jo òg fordi eg er ei kvinne i boksesporten. Eg veit at forandringar tar tid, seier ho og listar opp nokre høgdepunkt frå dei siste åra:

– Kvinneboksarar får delta i OL (sidan 2012), eg har selt ut Spektrum og forandra ei lov i Noreg, og no har eg moglegheita til å nå eit globalt publikum på den største boksescenen som finst, nemleg USA.

Skriv historie

Brækhus er ikkje snauare enn at ho meiner namnet hennar vil hugsast i mange tiår framover.

– Det er ikkje berre eg som kjem til å ha nytte av desse forandringane, men også dei kvinnene som kjem etter meg. Og ved å gjere dette kjem eg til å vere historisk i 100 år framover. Det er litt meir verdifullt for meg enn å setje inn ein ekstra million på bankkontoen.

Boksedronninga frå Bergen kallar karrierevala ho har tatt «ei blanding av disiplin og gi faen». Men når alt kjem til alt, er det spesielt éin ting som har gjort henne best i verda i vektklassen sin:

– Treninga har alltid vore det viktigaste. Det lærte eg frå første stund. Du kan halde på med mykje anna òg, men du går på trening, slår ho fast.

