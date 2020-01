Spansk kollaps i EM, men gruppevinnar etter 22–22 mot Kroatia

sport

Spania vann gruppa på betre målskilnad enn Kroatia.

Dei spanske tittelforsvararane låg under mykje av førsteomgangen, men overtok føringa like før pause. Det var klasseforskjell på laga i starten av andre omgang, men Kroatia kom uhyre sterkt tilbake etter å ha lege under heile 14–20.

Det stod 21–21 fem minutt før slutt. Det vart til 22–21 for Kroatia etter eit tungt skot av Domagoj Duvnjak. Spania utlikna på straffe. Det siste forsøket til kroatane på eit vinnarmål enda med skot stolpe-ut.

Vinnaren av Noregs pulje unngår Spania i semifinalen på fredag. Noreg har vunne 1 og tapt 22 av dei siste 24 kampane mot Spania. Triumfen kom i 1997.

(©NPK)