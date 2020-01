Solskjær slår knallhardt tilbake mot fotballekspert

sport

Rashford pådrog seg eit trøyttleiksbrot i ryggen i den aktuelle kampen og blir borte frå fotballen i fleire månader. Det er naturleg nok svært dårlege nyheiter for Solskjær og mannskapet hans.

Den engelske landslagsspissen har periodevis vore glitrande denne sesongen. 14 ligamål, tredje flest i Premier League, seier sitt.

I etterkant av Wolves-kampen sa tidlegare Arsenal-spelar og fotballekspert Ian Wright til BBC at Solskjær «tenkte på seg sjølv i staden for spelaren» då han sende Rashford på banen som innbytar i andre omgang.

Til grunn for den utsegna låg det at Rashford hadde hatt teikn til ein ryggskade allereie i forkant av kampen på Old Trafford, og at innhoppet forverra situasjonen kraftig.

God haldning

Wrights påstand om at Solskjær ikkje sette Rashfords interesser føre sine eigne, vil ikkje nordmannen høyre snakk om.

– Nei, eg set aldri meg sjølv føre laget. Eg set alltid laget og klubben føre alt anna, seier kristiansundaren ifølgje Sky Sports.

Solskjær seier vidare at Rashfords følte eit «mindre ubehag» i ryggen føre Wolves-kampen. Det skal han ha kjent på i eit par veker. Derfor valde klubben å gjennomføre medisinske undersøkingar og følgje 22-åringen tett i den aktuelle perioden.

I ein samtale med Solskjær i forkant av cupkampen skal Rashford ha gitt uttrykk for at han kjende seg bra, og at han kunne klare å spele ein halvtime dersom det skulle til for å sikre avansementet.

– Det viser berre den haldninga Marcus har, seier Solskjær og påpeikar at Rashford trena for fullt dagen før kamp utan smerter.

Uflaks

United-manageren meiner skaden som så oppstod var rein og skir uflaks. Kritikken frå Wright turnerer han slik:

– Vi må passe på spelarar kvar einaste dag, massevis av ting som Ian Wright eller andre ikkje veit om.

Onsdag er Burnley motstandar i Premier League. Der må Solskjær finne andre løysingar i spissrekkja. Mykje tyder på ungguten Mason Greenwood vil få meir tillit i tida som kjem.

Lengda på Rashfords fråvær er uvisst, men Solskjær seier ifølgje Sky Sports at måltjuven blir borte i «nokre månader».

